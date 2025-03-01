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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk kavgasına aileler karıştı: 8 gözaltı | Son dakika haberleri

        Çocuk kavgasına aileler karıştı: 8 gözaltı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunlar sokakta bulunan bir binaya isabet etti, 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:34
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        Çocuk kavgasına aileler karıştı: 8 gözaltı
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        Kocaeli Dilovası ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma, daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavgaya dönüştü.

        Sopa ve silahların kullanıldığı kavga sırasında silahtan çıkan kurşunlar, sokak üzerinde bulunan bir binaya isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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