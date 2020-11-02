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HaberlerYaşam'İşkence' malzemesi olmuştu... Çocuk şarkısı YouTube'da rekor kırdı!
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Baby Shark YouTube'da rekor kırdı

Baby Shark adlı çocuk şarkısı, Luis Fonsi'nin Despacito'sunu geride bırakarak bugüne kadarki en çok izlenen YouTube videosu oldu. Akılda kalıcı şarkı, 7.04 milyar görüntülemeye ulaştı

'İşkence' malzemesi olmuştu... Çocuk şarkısı YouTube'da rekor kırdı!
HABERTURK.COM

Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen akılda kalıcı çocuk şarkısı Baby Shark, YouTube'da şimdiye kadar en çok görüntülenen video haline geldi.

7.04 milyar görüntüleme alan şarkı, Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017'de kaydettiği Despacito adlı parçayı geride bıraktı.

YouTube'a yüklendikten dört yıl sonra rekor kıran Baby Shark'ın yazarı belli değil... 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce güneydoğu Asya'da, daha sonra ABD ve Avrupa'da viral oldu.

ŞARKI İLE MAHKUMLARA İŞKENCE EDİLMİŞTİ

Akılda kalıcı olması nedeniyle çocukların ve ebeveynlerin dilinden düşmeyen şarkı geçtiğimiz günlerde 'işkence' malzemesi olmuştu. ABD'nin Oklahoma eyaletinde teğmen Christopher Hendershott ile Christian Miles ve Gregory Butler mahkumlara Baby Shark şarkısını defalarca dinletip eziyet ettikleri suçlamasıyla hakim karşısına çıkmışlardı.

Kasım-Aralık 2019 döneminde 5 mahkumun ayrı ayrı dahil olduğu en az 5 olayda, gardiyanlar Christian Miles ve Gregory Butler, mahkumları boş avukat görüşme odasına yerleştirmişti. Daha sonra ikili, mahkumları duvara karşı kelepçeleyip iki saat boyunca ayakta durmaya zorlamıştı.

Bu sırada arka planda bir bilgisayar aracılığıyla hiç durmadan çalan Baby Shark müziği de mahkumlara saatlerce dinletilmişti. Bölge savcısı Davit Prater, üç sanığın mahkumları cezalandırırken 'zalimce ya da insanlık dışı bir tutum' sergileyip 'birlikte, isteyerek ve yanlış şekilde' hareket ettiğini vurgulamıştı.

Diğer taraftan Butler ve Miles'ın haklarında yürütülen soruşturma sırasında istifa ettiği, onlardan sorumlu olan Teğmen Hendershott'ın da emekliye ayrıldığı belirtilmişti.

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