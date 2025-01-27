Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Çocuk yardımı ne kadar oldu 2025? İlk çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı yapılacak?

        Çocuk yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte çocuk başına yapılacak ödeme miktarı

        2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımı ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı. Bu kapsamda; her çocuk için ailelere destek ödemesi sağlanacak. Peki, çocuk yardımı ne kadar oldu, şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle, doğum yardımlarında da artışa gidildi. Buna göre doğacak ilk çocuk, 2. ve 3. çocuk için farklı miktarlarda ödeme yapılacak. İşte, 2025 çocuk yardımı miktarı...

        2

        2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 2025 doğum yardımı miktarı şöyle;

        Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımı 5 bin lira,

        2. çocuk için her ay 1500 lira,

        3. ve sonraki çocuklar için 5 bin lira.

        3

        DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER ALABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

        4

        DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

        Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt