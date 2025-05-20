Yeşilay Malatya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanlığını da yürüten 29 yaşındaki Kalı, ilkokul 4. sınıftayken okula gelen Yeşilay ekibinin sigaranın zararlarıyla ilgili seminerinden çok etkilendiğini söyledi.

Seminerin ardından babasına sigarayı bıraktırmak için çaba gösterdiğini anlatan Kalı, "17 Mart 2007'de babam sigarayı tamamen bıraktı. Bu, benim ilk Yeşilaycılık deneyimimdi. Babam direnç gösterdi ama ben de inat ettim, sigaralarını kırdım, çöpe attım. Sonunda o da pes etti" dedi.

Kalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde okuduğu yıllarda sosyal çevrede alkol ve sigara kullanımının yaygın olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

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Yeşilay ile temasa geçtiğini belirten Kalı, "ODTÜ'de Yeşilay Topluluğunu kurdum. Böylece hem Yeşilaycı arkadaşlar edindim hem de diğer arkadaşlarımı da bu ortama dahil ettim. Zamanla sosyal çevrem de değişti" diye konuştu.

Halen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalıştığını ifade eden Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve başladıktan sonra ilk işim, öğrenci yurtlarında bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek oldu. En çok bildiğim ve yaptığım şeyle başladım. Ardından Yeşilay Malatya Şubesi ile iletişime geçerek bu eğitimleri yaygın, düzenli ve sadece yurtlarda değil, daha büyük çevrelerde yapmaya başladık."