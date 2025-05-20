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        Haberler Sağlık Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, psikolog olunca bağımlılıkla mücadelede gençlere ilham oldu | Sağlık Haberleri

        Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, şimdi de bağımlılıkla mücadelede gençlere ilham oluyor

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde psikolog olarak görev yapan Şükrü Kalı, 11 yaşında başladığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını gençlere yönelik eğitim ve seminerlerle sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:24
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        Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, şimdi de gençlere ilham oluyor
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        Yeşilay Malatya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanlığını da yürüten 29 yaşındaki Kalı, ilkokul 4. sınıftayken okula gelen Yeşilay ekibinin sigaranın zararlarıyla ilgili seminerinden çok etkilendiğini söyledi.

        Seminerin ardından babasına sigarayı bıraktırmak için çaba gösterdiğini anlatan Kalı, "17 Mart 2007'de babam sigarayı tamamen bıraktı. Bu, benim ilk Yeşilaycılık deneyimimdi. Babam direnç gösterdi ama ben de inat ettim, sigaralarını kırdım, çöpe attım. Sonunda o da pes etti" dedi.

        Kalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde okuduğu yıllarda sosyal çevrede alkol ve sigara kullanımının yaygın olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

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        Yeşilay ile temasa geçtiğini belirten Kalı, "ODTÜ'de Yeşilay Topluluğunu kurdum. Böylece hem Yeşilaycı arkadaşlar edindim hem de diğer arkadaşlarımı da bu ortama dahil ettim. Zamanla sosyal çevrem de değişti" diye konuştu.

        Halen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalıştığını ifade eden Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve başladıktan sonra ilk işim, öğrenci yurtlarında bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek oldu. En çok bildiğim ve yaptığım şeyle başladım. Ardından Yeşilay Malatya Şubesi ile iletişime geçerek bu eğitimleri yaygın, düzenli ve sadece yurtlarda değil, daha büyük çevrelerde yapmaya başladık."

        GENÇLERE YÖNELİK PROJELERLE SAHADA

        Kalı, Yeşilay Malatya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı olarak öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve okullarda düzenli bağımlılık seminerleri verdiğini söyledi.

        Genç topluluklarla çeşitli projeler de yürüttüklerini dile getiren Kalı, şöyle devam etti: "Okullarda bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütüyoruz. Gençlik merkezlerinde, yurtlarda, aile sağlığı merkezlerinde, birçok yerde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmeye başladık. Gençlik Komisyonu Başkanı olunca gençlerle beraber oluyorsunuz. Haliyle üniversitede de genç topluluklar var, Genç Yeşilay toplulukları var. Bunlarla ilgileniyorum. Bu topluluklarla Bakanlığımıza iki Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı projesi yazdık. Biri İnönü Üniversitesi Genç Yeşilaya, biri de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genç Yeşilaya. Aynı zamanda Avrupa Birliği projeleri de yazıyoruz."

        Kalı, aynı zamanda Yeşilayın rehabilitasyon merkezlerine yönelik ziyaret ve uygulamalı eğitimlerle gençlerin mesleki gelişimine katkı sunduklarını da sözlerine ekledi.

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