Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

'Çocukken Büyüdüm Ben' İş Sanat'ın YouTube kanalında

İş Sanat’ın, yeni video serisi “Çocukken Büyüdüm Ben” 6 Mart Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında “merhaba” diyecek.

'Çocukken Büyüdüm Ben' İş Sanat'ın YouTube kanalında


Kuklalar ve insanların birlikte yaşadığı bir kasabada Terzi Mahmut Bey ve kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer sakinleri de katılmaya başlar. Leyla Hanım, Birgül Ana, İhsan’ın arkadaşları Erkin, Sude ve Buse, Hüseyin Kaptan, Sütçü Salih, Aşçı Hatice, Dedektif Marlon ve tiyatro oyuncusu Sarp’ın da yer aldığı seri, izleyenlere bireylerin varoluş farklılıklarına rağmen, birlikte yaşayabildikleri, sevinci ve hüznü paylaşabildikleri bir dünyaya tanıklık etme imkânı sunuyor.

Semaver Kumpanya’nın İş Sanat için hazırladığı yeni video serisini Hakan Tabakan yazdı. Yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün üstlendiği ‘Çoçukken Büyüdüm Ben’in ilk bölümü 6 Mart Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircinin karşısında olacak.



Dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, müzik tasarımı Okan Kaya, kukla tasarımı Sibel Altan ve ışık tasarımı Kaan Aloğlu’na ait olan dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Tiyatro Günü için bilet kampanyası
KÜLTÜR-SANAT Dünya Tiyatro Günü için bilet kampanyası
İKSV'den “Çöpler, Kilimler ve Pikseller” atölyesi
KÜLTÜR-SANAT 'Çöpler, Kilimler ve Pikseller' atölyesi
Filmlerle "Bizans'a Yelken Açmak" Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT "Bizans'a Yelken Açmak" Pera Müzesi'nde
Farah Zeynep Abdullah: Kısacık ömrüne çok şey sığdırmış bir kızın
KÜLTÜR-SANAT Bergen hologram ile galada
Maximum Uniq'te mart ayında kültür - sanat ve eğlence
KÜLTÜR-SANAT Martta kültür - sanat ve eğlence
'Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT Simon Bolivar Senfoni Orkestrası İş Sanat'ta
Piyanist Refik Salih'e Londra'da ödül
KÜLTÜR-SANAT Piyanist Refik Salih'e Londra'da ödül
Dengin Ceyhan'dan Chopin’in doğum gününe özel konser
KÜLTÜR-SANAT Chopin’in 212'nci doğum günü konseri
Rusya, Cannes Film Festivali'nden çıkarıldı
KÜLTÜR-SANAT Rusya, Cannes Film Festivali'nden çıkarıldı
Tuncel Kurtiz anısına festival
KÜLTÜR-SANAT Anısına festival düzenleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.