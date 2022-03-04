

Kuklalar ve insanların birlikte yaşadığı bir kasabada Terzi Mahmut Bey ve kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer sakinleri de katılmaya başlar. Leyla Hanım, Birgül Ana, İhsan’ın arkadaşları Erkin, Sude ve Buse, Hüseyin Kaptan, Sütçü Salih, Aşçı Hatice, Dedektif Marlon ve tiyatro oyuncusu Sarp’ın da yer aldığı seri, izleyenlere bireylerin varoluş farklılıklarına rağmen, birlikte yaşayabildikleri, sevinci ve hüznü paylaşabildikleri bir dünyaya tanıklık etme imkânı sunuyor.



Semaver Kumpanya’nın İş Sanat için hazırladığı yeni video serisini Hakan Tabakan yazdı. Yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün üstlendiği ‘Çoçukken Büyüdüm Ben’in ilk bölümü 6 Mart Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircinin karşısında olacak.