Çocuklar Duymasın 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuklar Duymasın 50. son bölüm özeti
Çocuklar Duymasın Çarşamba akşamı 50. son bölümü ile ekranlara geldi. Başlarına geleceklerden habersiz olan Havuç ve Simay ise sözlenecek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Peki Çocuklar Duymasın 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
01.10.2018 - 16:54 | Güncelleme:
Çocuklar Duymasın Çarşamba akşamı 50. son bölümü ile ekranlara geldi. Çocuklar Duymasın dizisinde bu bölümde de heyecan devam ediyor. İsteme törenine davetli olmayan ama atmosferi çok merak eden Hüseyin, Şükrü, Kadriye ve Hatice ise gizli gizli izlemek için Karadenizli ailenin evinin bahçesine gelir. Ancak içeride olup biteni gizlice öğrenmeye çalışırken evin hırçın köpeğine yakalanırlar. İşte Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın'ın 51. yeni bölüm fragmanı...
Meltem'den sonra Haluk'un da dünürüyle başı belada!
Haluk, bünyesine ters sabah sporu için artık erken kalkmak zorundadır. Fakat bu sporda Meltem'i de bekleyen kötü bir sürpriz vardır. Simay'ın annesinin taklit davranışlarından sıkılan Meltem'i ciddiye almayan Haluk'u da benzer durum beklemektedir. Meltem'in düştüğü durumun benzeriyle karşı karşıya kalan Haluk için zor günler gelmek üzeredir.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN 50. BÖLÜM ÖZETİ
Haluk ve Meltem için büyük gün sonunda gelip çatmıştır. Oğulları Havuç için kız istemeye gidecek olan aile oldukça heyecanlıdır. Karadenizli ailenin evine bir otobüs dolusu insanla giden Haluk ve Meltem’i kız evinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Başlarına geleceklerden habersiz olan Havuç ve Simay ise sözlenecek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. İsteme törenine davetli olmayan ama atmosferi çok merak eden Hüseyin, Şükrü, Kadriye ve Hatice ise gizli gizli izlemek için Karadenizli ailenin evinin bahçesine gelir. Ancak içeride olup biteni gizlice öğrenmeye çalışırken evin hırçın köpeğine yakalanırlar. İsteme töreni hem evin içinde hem de evin dışında yaşananlarla bir birinden komik anlara sahne olur.
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Çocuklar Duymasın 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuklar Duymasın 50. son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/cocuklar-duymasin-51-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-cocuklar-duymasin-50-son-bolum-ozeti-21638232163823
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