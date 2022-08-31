Çocuklarda sinüzit tedavisi 0:00 / 0:00

Çocuklarda Sinüzit Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda vücut savunma sistemi gelişimi ve anatomik gelişim tamamlanmamıştır. Bu nedenle bazı hastalıklar kronik bir hale dönüşebilmektedir. Sinüzitte bunlar arasında yer almaktadır. Geniz eti ve soğuk algınlığı gibi nedenlerinden dolayı çocuklarda oluşmaktadır. Bu çocukların havasız ortamlardan uzak tutulması ve sigara içilen alanlara girmemesi gerekmektedir. Eğer çocukta iltihaplı burun akıntısı, sürekli burun tıkanıklığı, burun arkasına akıntı, ağız kokusu ve baş ağrısı oluyorsa sinüzit olduğu anlaşılmaktadır. Belirtilere anne ve baba tarafından dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuğun öyküsü ebeveynlerinden öğrenilerek ve bazı tetkikler uygulanarak sinüzit olduğu anlaşılmaktadır. Sinüzit sorunu yaşayan çocukların ebeveynleri tarafından çocuklarda sinüzite ne iyi gelir, çocuklarda sinüzit nasıl geçer gibi sorular merak edilenler arasında yer almaktadır.

Çocuklarda Sinüzit Belirtileri

Genelde kendini baş ağrısı ile göstermektedir ancak her baş ağrısı sinüzit olarak da tanımlanmamaktadır. Çünkü baş ağrıları pek çok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabilmektedir. Oldukça sinsi bir hastalık olan sinüzitin mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Çocuklarda da ortaya çıkan sinüzitin belirtileri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Uzun süre boyunca devam eden grip ya da nezle

Göz ve yüz etrafından geçmeyen ve zonklayıcı bir ağrı

Gözlerde basınç hissi

Boğaz ağrısı

İştahsızlık

Öksürük

Bulantı ve kusma

Geniz akıntısı

Burun tıkanıklığı

Hafif ateş

Uzun süre geçmeye öksürük

Halsizlik ve dikkati toplamakta güçlük

Ağız kokusu

Tat almada bozulma

Çocuklarda Sinüzite Ne İyi Gelir?

Çocuklarda da oluşum gösteren bu sorun için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Ancak bunun yanında antibiyotik tedavisi de uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle uzman bir hekime danışılması önerilmektedir. Bununla birlikte evde uygulanabilecek yöntemlerden biri aslında bol su içmektir. Sinüziti olan çocuğun ne kadar su içtiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çocuğun odasında buhar makinesi bulundurulması önerilmektedir. Buhar tıkanan kısımların yumuşamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sık sık ılık duş aldırılması ancak asla saçlarının ıslak bırakılmaması gerekmektedir. Bol bol dinlenmesi önerilmektedir. Ayrıca C vitamini kullanımına özen gösterilmelidir.

Çocuklarda Sinüzit Tedavisi

Cerrahi yöntemler ile sinüzit giderilebilmektedir. Ancak çocuklara bu ameliyatın yapılabilmesi için 13-14 yaşlarına gelmeleri beklenmektedir. Yüz gelişimlerinin tamamlanmamasından dolayı ve kemiklerin dar, küçük olmasından dolayı ameliyatın çok küçük yaşlarda yapılması önerilmemektedir. Ayrıca bu ameliyatın oldukça dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir çünkü ameliyat yapılacak alan göz sinirlerine yakındır. Bu nedenle ameliyat için yol gösterici cihazlar tercih edilmektedir.

Çocuklarda Sinüzit Nasıl Geçer?

Çocuk hastalarda sinüzitin geçmesi için ebeveynlerin oldukça dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Çocuğun yediği içtiği şeylere özen göstermesi önerilmekte ve bol bol su içilmesi tavsiye edilmektedir. Ilık duş aldırılması ise tıkanan kısımların yumuşamasını sağlamaktadır. Ayrıca mutlaka uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Böylelikle gerekli ilaçlar verilmekte ve belirtiler hafifletilmektedir.