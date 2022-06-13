Acillik eden virüs! 0:00 / 0:00

Son günlerde çocuklarda ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların sayısında artış meydana geldi.

Bu şikayetlerle acil servise yapılan başvuruların arttığını belirten Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, "Bağırsak enfeksiyonu (Akut gastroenterit - AGE), sıklıkla gıdalarla birlikte alınan mikrobiyal içeriğin oluşturduğu, bağırsak hücrelerini tutan, ishalle seyreden bir enfeksiyondur. Virüslerden amiplere kadar değişik mikroorganizmalar bu enfeksiyona ve ishale yol açabilir. Daha sık olarak ise viral AGE görülür. Norovirüs, adenovirüs ve rotavirüs en sık etkenlerdir" dedi.

TEDAVİYE RAĞMEN ATEŞ DÜŞMÜYORSA...

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Özellikle son zamanlarda çocuklarda tedaviye rağmen düşmeyen yüksek ateş (39-40 derece), mide bulantısı, kusma, bazen ishal ve konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) şikayetleri yaşanıyor. Yapılan incelemelere göre hastaneye başvuran bu vakalarda en çok adenovirüs ve norovirüs görülüyor" dedi.

ADENOVİRÜS VE NOROVİRÜSE DİKKAT!

Prof. Dr. Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda adenovirüs salgını var. Özellikle yüksek ateş, öksürük ve kusmayla hastaneye giden vakalarda adenovirüs saptanıyor. Ateşin yanında ishal ve kusma şikayetleri olanlarda da norovirüs görülüyor. Bu virüsler okul öncesi ve okul çağı çocukları olmak üzere büyük çocukları etkisi altına alıyor."

Prof. Dr. Kurugöl, "Çocuklar pandemide uzun süre kapalı kaldığı için virüslere karşı yabancı kaldılar, yeterince temas olmadı. Bu nedenle de yeniden bu virüslerle karşılaştıklarında çok hızlı cevap veriyorlar. Bu, adenovirüs ve noronivirüsün yanında su çiçeği, kızamık vakalarının da artmasına yol açtı. Bunların sebebi kapanma dönemlerindeki hastalığın azalmasıyla, dolaşımın azalmasın bağlı toplumun bağışıklığı bir miktar düştü ve virüslere karşı daha açık hale geldiler. Bir de aşılama oranlarında düşme var" diye konuştu.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARLA KARIŞABİLİYOR

Adenovirüs ve norovirüsün viral enfeksiyonlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Kurugöl, "Ancak bu virüsler enteresan bir şekilde kan değerlerini de çok yükseltiyor. Sanki bakteriyel bir enfeksiyon varmışçasına değerleri yükselttikçe bakteriyel enfeksiyonlardan ayırt edilemiyorlar. Bu nedenle de birçok meslektaşımız çocuklara antibiyotik vermek durumunda kalıyor. Ancak antibiyotiklerin pek bir etkisi yok" dedi.

ATEŞ, KUSMA VE İSHAL VARSA MUHAKKAK BİR SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ

Bu süreçte çocukların bol sıvı ve ateş düşürücü alması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar hem ateş hem kusma nedeniyle çok fazla su kaybediyor ve böylece ateşleri daha da çok yükseliyor. Bu bir kısır döngü oluşturuyor. Bu nedenle bu çocuklara bol bol sıvı verilmeli, eğer sıvı alamıyorlarsa mutlaka sağlık kuruluşlarında serum takılması lazım. Bunlar olmadan tabloyu düzeltemeyiz ve durum daha da ağırlaşabilir. Bu açıdan bakıldığında yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleri olan çocuklar muhakkak bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir" şeklinde konuştu.

İSHAL SALGINLARININ YÜZDE 60-95'İ NOROVİRÜS KAYNAKLI

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, "Norovirüsler, virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının yüzde 60-95'ini oluşturmaktadır. Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olur. Kreş ve yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restorantlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içinde bulaş sıktır. Norovirüs salgınları genellikle, kişiden kişiye temas (yüzde 35), kontamine su (içme suyu, havuz suları, göl suları, buz küpleri) ve gıdayla (midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, salatalar, dondurma, soğuk yiyecekler, sandviç, taze sebze ve meyveler) oluşmaktadır. Virüsün ısı ve klorlamaya nispeten dirençli olması, su ve gıdayla bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Virüsün dışkıyla atılımı uzun süre (3 haftadan fazla) devam edip ilk 24-48 saatte atılımı en üst düzeydedir" ifadelerini kullandı.