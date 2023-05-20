"Çocukları trans yağlardan koruyun" uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Çocukları trans yağlardan koruyun" uyarısı!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların hafıza problemine yol açtığını belirtti

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Trans yağların bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Trans yağların birincil diyet kaynakları işlenmiş besinlerdir. Bunların dışında trans yağ içeren besinler; raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, paketlenmiş aperatif yiyecekler (kraker, mikrodalgada patlamış mısır, cips), çubuk margarin, katı bitkisel yağ, kızarmış besinler (patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget, tavada balık), şeker çubukları. Yapay üretilen yağlar besinin raf ömrünü uzatır" dedi.

"HAFIZA PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR"

Küçük, "Herhangi bir gözlemsel çalışmada olduğu gibi sonuçlar tek başına sadece trans yağların hafızada değişikliklere neden olduğunu göstermez ancak hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olarak trans yağlar görülebilir" dedi.

Küçük, özellikle fazla miktarda doymuş ve trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıkların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek, "Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olmasını istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları siz hazırlamalısınız" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Böbrek sağlığınızı göz ardı etmeyin! Tansiyonun ilacı, kalp hastalıklarının şifası potasyum deposu 10 besin...
SAĞLIK Tansiyonun ilacı, kalp hastalıklarının şifası ...
Depresyonla savaşıyor, anksiyetenin kökünü kazıyor: İşte mutluluk seviyesini artıran besinler
SAĞLIK Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler
50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı
SAĞLIK 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek için 5 yeme ...
Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor! Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır?
SAĞLIK Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar! Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan mutlaka çıkarın!
SAĞLIK Asla kilo verememenizin 11 nedeni!
Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu mucize besin kaynağı...
SAĞLIK Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı ...
Depremzede hemşireler kan kanseri hastalarını afet günlerinde yalnız bırakmadı
SAĞLIK Depremzede hemşireler kanser hastalarını yalnız ...
60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
SAĞLIK 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete ...
DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu
SAĞLIK DSÖ'den bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin ...
Hastalar antibiyotik kullanılmadan tedavi olabilecek
SAĞLIK Hastalar antibiyotik kullanılmadan tedavi olabilecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.