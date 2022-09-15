Bu besinler tehlike saçıyor!

Bazı besinler, vücudumuza biz farkında olmasak da zarar veriyor. Tüketimi zararlı olan besinler konusunda uzmanlar sık sık açıklamalar yapıyor. İşte evinizde olmaması gereken o besinler...
TUZ
Her ne kadar tuzu günlük hayatımızda yaptığımız her yemeğe kullanıyor olsak da, fazla tüketimi tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Miktarı uygun olduğu sürece kaya tuzu, kristal tuzu kullanımı normal iken fazlaya kaçıldığında birçok hastalığa sebep olabiliyor.
HAZIR ÇORBA
Bu tür paketli gıdaların içerisinde koruyucu maddeler ve katkı maddeleri vardır. Hazır paket içerisindeki çorbalarda sodyum oldukça yüksektir. Hipertansiyonu olanlarda sodyum, kan basıncını olumsuz etkileyebilir ve vücudunuzda ödem oluşmasına yol açabilir.
HAZIR PUDİNG
Paketli gıdalardan olan hazır pudingler de içerisinde sodyum bulundurur. Hazır pudinglerin içerisinde bulunan katkı maddeleri bağırsak florasını bozabilir ve metabolizmanızı olumsuz yönde etkileyebilir.
HAZIR BULYONLAR
Hazır et bulyonları, sara, diyabet, obezite gibi hastalıkların oluşmasında etki edebiliyor. Et ve tavuk bulyonlarının içerisinde mono sodyum gluatamat olması sebebiyle evlerden uzak tutulması öneriliyor.
İŞLENMİŞ ET
İçeriğinde yüksek miktarda tuz bulunduğu için işlenmiş etler tansiyon hastalıklarına sebep olabiliyor. Çok fazla sodyum almak; böbrek hasarı, kalp krizi ve inme risklerinin artmasında rol oynuyor.
**Yazılanlar doktor tavsiyesi değildir, verilen bilgileri hayatınızda uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın.**
YORUMLAR