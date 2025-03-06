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        Kızılcahamam'da çocukların Ramazan fener alayı etkinliği

        Kızılcahamam'da, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, dua ve salavatlarla ramazan fener alayı etkinliği gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:30
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        Çocukların Ramazan fener alayı etkinliği
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        Kızılcahamam İlçe Müftülüğü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar, ellerinde fener ve aileleriyle belediye önünde toplandı.

        Daha sonra çocuklar, müftülük yetkililerinin rehberliğinde Ramazana dair ilahiler söyleyip salavatlar getirerek etkinlik alanına ulaştı.

        4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin etkinliğine çevredeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini söyledi.

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        Ramazan ayının önemine vurgu yapan Acar, şunları kaydetti:

        "Bugün de minik yavrularımızın duaları, salavatları ve neşesiyle ramazanın manevi atmosferini hep birlikte hissettik. Onların gözlerindeki heyecan ve coşku, bu ayın bereketini bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu güzel organizasyonda emeği geçen müftülüğümüz başta olmak üzere tüm hocalarımıza, velilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, ramazan ayını hayırlara vesile kılsın."

        Veliler de etkinlikten dolayı müftülük yetkililerine teşekkür etti.

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