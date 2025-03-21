Sinema salonlarında en çok izlenen animasyon filmleri nelerdir?
Çocuklarla birlikte ailece güzel vakit geçirmek için tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmlerini sizler için sıraladık.
Haftasonunuzu ailenizle birlikte eğlenerek geçirmeye hazır olun! İşte sizler için hazırladığımız, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız animasyon filmleri...
1. ASLAN KRAL (1994)
Vahşi Afrika'nın derinliklerinde genç bir aslan doğar. Babası bölgenin kralı olan küçük aslan, kısa zamanda onun yerine geçmek isteyen hırslı düşmanlarının tehdidi altında kalır.Walt Disney'in bu animasyon harikası, 4 dalda akademi ödüllerine aday olmuş, en iyi müzik ve en iyi şarkı dalında Oscar'a layık görülmüştü.
Imdb Puanı: 8.5/10
2. İNANILMAZ AİLE 2 (2018)
İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.
Imdb Puanı: 7.5/10
3. KARLAR ÜLKESİ 2 (2019)
Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf Arendelle’den çok uzakta, krallıklarının gizemlerini çözmeye çalışıyor. Serinin devamı olan macera dolu animasyon filminde, Elsa suda yürümek, buzdan dev dalgalar yaratmak gibi güçlerini kullanmayı öğrenirken, Anna’da kendini başka yetenekleriyle kanıtlayacak.
Imdb Puanı: 6.8/10
4. KAYIP BALIK DORİ (2016)
Kayıp Balık Dori filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori’yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. 10 saniyede bir hafızası sıfırlanan Dori, sadece bir zamanlar bir ailesi olduğu ve onlardan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığıdır. Arkadaşlarıyla birlikte ailesini bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkan Dori, yol boyunca hayatla ilgili çok daha başka dersler de alacaktır.
Imdb Puanı: 7.2/10
5. MİNYONLAR (2015)
Tarihin başlangıcından itibaren varolan minionlar, çağlar boyunca tek bir amaca sahip olmuştur: Kötü bir efendiye hizmet etmek. Bu uğurda dinozorlardan Firavun'a, Napolyon'dan Dracula'ya pek kişiyi deneseler de hepsinin sonu yok olmak olur. Sonunda Antarktika'ya yerleşip insandan uzak bir yaşam kurarlar. Ancak 1960'lı yıllar geldiğinde bir grup maceracı minion, Amerika'ya gider ve kendilerine yeni efendiler aramaya başlarlar.
Imdb Puanı: 6.4/10
6. OYUNCAK HİKAYESİ 4 (2019)
Josh Cooley'nin yönettiği Toy Story 4, Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor. Woody dünyadaki yeri konusunda her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy veya Bonnie ait olduğu çocuğa göz kulak olmaktır.
Imdb Puanı: 7.6/10
7. ŞREK 2 (2004)
Balayından dönen Shrek ve Fiona, Fiona'nın ebeveynlerini ziyaret etmek için Eşek'i de alıp Uzak Ülke'ye doğru yola çıkarlar. Hiç tanımadıkları damatlarıyla tanışmayı dört gözle bekleyen Kral ve Kraliçe, iki devle karşılaşmaya hiç hazır değildir. Fiona'nın babası Kral, işleri yoluna koymak için Peri Anne'den yardım ister.
Imdb Puanı: 7.4/10
8. SÜPER MARİO KARDEŞLER FİLMİ (7.0/10)
Brooklyn’li tesisatçılar Mario (Chris Pratt) ve erkek kardeşi Luigi (Charlie Day) bir ana su borusunu tamir etmek için yeraltında çalışırken gizemli bir borudan sihirli, yeni bir dünyaya girerler. Ama kardeşler ayrı düşünce Mario, Luigi’yi bulmak için epik bir maceraya atalır.
Imdb Puanı: 7.0/10
9. TERS YÜZ 2 (2024)
"Ters Yüz" filminin devam filmi olan bu yapımda yine Riley karakterine eşlik ederken, ergenlik yıllarına giriş yapan genç karakterin yeni duyguları keşfetmesine tanık olacağız.
Imdb Puanı: 7.5/10
10. ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ (2016)
Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Bir gün Nick, işlemediği bir suçla itham edilir. Nick adını temize çıkarmak, Judy de davayı çözmek için daha önceden hiç tahmin edemeyecekleri bir işbirliği yapmak zorunda kalırlar.
Imdb Puanı: 8.0/10
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