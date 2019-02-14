Her ebeveyn çocuğuyla sağlıklı bir iletişim kurmak ister. Ebeveyn olmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, anne ve babalara çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirecek 9 öneride bulundu.

ÇOCUĞUNUZUN DİKKATİNİ ÇEKİN!

* Talimat verirken, tüm dikkatinin sizin üzerinizde olduğundan emin olun.

* Konuşurken televizyonu, radyoyu, müziği kapatın.

* İsmiyle seslenin.

* Küçük çocukların nazikçe elinden tutarak göz teması kurmaya çalışın.

* Konuşurken gözlerinin içine bakın.

* Anlaşılır bir şekilde, bağırmadan konuşun.

OLUMLU OLUN

Çocuğunuza ne yapmaması gerektiğini söylemek yerine ne yapması gerektiğini söyleyin. ‘Lütfen patatesini de ye’ demek ‘Patateslerinle oynamayı bırak’ demekten daha etkilidir.

KURALLARI AÇIKÇA BELİRLEYİN

Kuralları açıkça belirlemek tartışma yaşanmasını engeller. Siz ve ailenizdeki diğer bireyler için gerçekten önemli olan kurallara odaklanın; daha az önemli olanlarla vakit kaybetmeyin.

ÇOCUĞUNUZU ÖVÜN

Çocuğunuz bir görevi tamamladığında veya iyi davrandığında ne kadar memnun olduğunuzu söyleyin. Övgü, övülen davranışın hemen arkasından gelmeli.

ÖDÜLLENDİRİN

Çocuğunuzun bazı davranışlarını değiştirmek ve olumlu davranışları pekiştirmek için ödül sisteminden yararlanın. Bu sistemde; çocuğunuz her iyi davranışı için puan toplar ve belirli bir puana eriştiğinde istediği ve önceden üzerinde anlaşılmış bir ödül kazanabilir. Puanları takip etmek için istediğiniz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Örneğin; kavanozun içine her olumlu davranış için bir düğme atarak puanlarını takip edebilirsiniz. Anlaşmanızı “anlaşma kartları” üzerine yazabilir ve bu kartları buzdolabının veya bir mutfak dolabının üzerine asabilirsiniz. Böylece hem çocuğunuz hem siz anlaşmanın ne olduğunu hatırlarsınız.

HUZUR PLANI

Evde ve ev dışında stresi, karşılıklı gerginliği sonlandırmak için bazı düzenlemeler yapın. Eğer çocuğunuzla birlikte alışverişe çıkmak sizin için zorsa, alışverişi kendi başınıza huzur içinde yapabileceğiniz bir zaman ayarlayın. Eğer birlikte yapacağınız araba yolculuğu size korku dolu anlar yaşatıyorsa, bunu molalarda farklı şeyler yapabileceğiniz iki ya da daha fazla kısa yolculuğa bölmeye çalışın.

NASIL HİSSETTİĞİNİZİ AÇIKÇA SÖYLEYİN

Çocuğu doğrudan eleştirmek yerine örneğin; “yaramazlık yapıyorsun!” deyin. Davranışlarının sizi nasıl etkilediğinden bahsedin. Örneğin; "Bu davranışın beni gerçekten çok üzüyor."

TARTIŞMALARDAN KAÇININ

Açıkça belirlenmiş kurallar vardır. Bunları siz de biliyorsunuz, çocuğunuz da biliyor. Belirlenmiş kurallar hakkında çocuğunuzla tartışmaya girmeyin.

Örneğin; çocuğunuz başka bir çocuğun oyuncağını aldığında “.......lütfen dinozoru ..........’a geri ver. 3’e kadar sayacağım: bir ............ (5 saniye bekleyin) iki .............. (daha kuvvetli) ....... üç” deyin ve kararlılığınızı çocuğa hissettirip, gereksiz inatlaşmalardan kaçının.

SAKİNLEŞMEK İÇİN MOLA VERİN

Öfkeliyken hiçbir sorunu çözemezsiniz. Çocuğunuzla yaşadığınız kriz anlarında karşılıklı olarak inatlaşmak ve güç savaşına girmek yerine, ilişkiye sakinleşinceye kadar ara verin.