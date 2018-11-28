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Çocukluk arkadaşları 12 yıl sonra birbirlerini buldu

2006 yılında Havaii'deki bir gemi turunda tanışan Brianna ve Heidi, 12 yıl sonra birbirlerini buldu. Twitter kullanıcılarının desteğiyle yıllar sonra kavuşan arkadaşların hikayesi sosyal medyada trend oldu

28.11.2018 - 16:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Brianna Cry isimli üniversite öğrencisi, 12 yıl önce ailesiyle birlikte çıktığı tatilde tanıştığı Heidi'yi bulmak için harekete geçti.

2006 yılında Havaii'deki bir gemi turunda Heidi'yle tanışan Brianna, yıllar önce izini kaybettiği arkadaşını bulmak için Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. 

Brianna, "Hey Twitter, 2006 yılında gemideki bir akşam yemeğinde bu kızla tanıştım. O gece çok yakın arkadaş olduk. Bu yüzden en iyi arkadaşımı bulmama yardım etmelisin. Çünkü onu özlüyorum ve şimdilerde nasıl olduğunu bilmeliyim" cümleleriyle yardım istedi.

Brianna'nın fotoğraflı paylaşımı on binlere ulaşırken genç kızın çocukluk arkadaşı Heidi'yi bulması sadece bir gün sürdü. 

Heidi, Brianna'nın tweet'ini "Beni aradığını duydum" diyerek yanıtladı. 

Eski tatil videolarını izlerken arkadaşı Heidi'yi gördüğünü ve tekrar onunla vakit geçirmek istediğini dile getiren Brianna, dünyanın aslında çok küçük olduğunu gözler önüne serdi.

Şimdilerde 19 yaşında olan ve üniversite okuyan Brianna ve Heidi, yakın zamanda görüşmeyi planladıklarını belirtti.

 

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