Ürünün hasadının oldukça zahmetli olduğuna işaret eden Doruk, şunları dile getirdi: "Zahmetli bir iş olduğu için çok geniş alanlarda da yapılamıyor. Aile işletmesi olarak yapılıyor. O manada da toplumun tabanına yayılması bakımından ve bir aile geliri olarak da çok kıymetli bir ürün. İlimizde 5 bin 500 dekar alanda yapılıyor. Verim olarak hasat döneminde sabahları toplanmak zorunda, çok zahmetli sonraya kalınca verimini kaybediyor. Geliri de yüksek bir ürün. İlimizin ekonomisine yaklaşık 350 milyon lira gibi katkısı var. 60-70 kilogram gibi dekar başına üretim yapılıyor, bu da demek ki dekar başına 60-70 bin lira getirisi var. Verim de güzel görünüyor, bereketli kazançlar diliyorum."