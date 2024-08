Çiçek bamyası üreticisi Merve Namlı da her gün saat 05.00'te tarlaya geldiklerini belirterek, "Çiçek bamyası üretmek çok zahmetli, her sabah tarlaya geliyoruz ve bamyalarımızı topluyoruz. Topladığımız bamyalarımızı akşama kadar iplere tek tek diziyoruz, bir müddet sonra çiçeklerini döküyoruz. Şu an kurutulmuşunun kilogram fiyatı 1050 lira civarında. Yöremiz insanının dediği gibi çiçek bamyası, üreten kişiyi düğünde güldürmez, cenazede ağlatmaz çünkü her gün tarlaya gelip bamyayı toplamak zorundasın. Yaklaşık olarak altı ay kadar hasadı devam ediyor, yağmur çamur demeden günlük geliyoruz. Çiçek bamya üretmesi çok zahmetli ancak bu ürünü yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.