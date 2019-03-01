ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresinde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullanmış, Trump'ın, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusundaki bazı görüşmelerden ve seçim sürecindeki "şaibeli" birçok gelişmeden haberdar olduğunu ileri sürmüştü.

Cohen, Kongre'de ifade vermeden önce yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı'nı 'ırkçı ve hilebaz' olarak adlandıracağını ve suçlamalarını kanıtlayıcı belgeler de sunacağını duyurmuştu.

TRUMP'A VİETNAM'DA ŞOK!

Ancak Cohen'in bu açıklamaları, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile kritik görüşme için bir araya geldiği Vietnam'daki zirvede geldi.

Kuzey Kore ile masadan anlaşmasız kalkan ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, eski avukatı Cohen'in açıklamalarına da yanıt verdi.

Eski avukatı Michael Cohen'in dün 'hilekar, yalancı, ırkçı' açıklamaları hakkında ise Trump; "Böyle büyük, önemli bir zirve sırasında bu açıklamaları yapıyor olması inanılmaz. Tek bir konuda yalan söylemedi, 'Rusya ile tezgah yok' dedi. Çok fazla yalan söylüyor, bu kısımda neden yalan söylemedi, anlamadım. Rusya ile herhangi bir tezgah yok. Bu sadece bir cadı avı, başka hiçbir başkanın başına gelmedi. Rus cadı avına bir de artık sahte lafını eklemek gerekiyor. Söylediklerinin yüzde 95'i yalan olan birinin en çok bu açıklamasına şaşırdım ama gerçekten utanç vericiydi." açıklamasında bulundu.