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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çok acı! Hamile kadın hayatını kaybetti

        Boynundan vurulan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki S.D'nin ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalardan birisi 7 aylık hamile kadına isabet etti. 22 yaşındaki hamile kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 00:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:03
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        Çok acı! Hamile kadın hayatını kaybetti
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D. ile S.C. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C.’ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C.’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven’in boyun kısmına isabet etti.

        HAMİLE KADIN YERE YIĞILDI

        Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi Ş.D.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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