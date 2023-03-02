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Coldplay'den konser filmi geliyor

İngiliz rock müzik grubu Coldplay, "Music of The Spheres" adlı konser filmini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor

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  • Coldplay'den konser filmi geliyor

    Chris Martin'in solisti olduğu dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 10 gecelik konser serisini filme dönüştürdü.
  • Coldplay'den konser filmi geliyor

    Biletleri kısa sürede tükenen konser serisi, başketteki River Plate Stadyumu'nda gerçekleşti. "Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate" adını taşıyan konser filmi, BAFTA ve Grammy ödüllü yönetmen Paul Dugdale tarafından çekildi.
  • Coldplay'den konser filmi geliyor

    Grub, "Yellow", “The Scientist,” “Fix You,” “Viva La Vida,” “A Sky Full Of Stars” ve “My Universe” gibi birçok hit parçası seslendirildi.

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