Coldplay konserinde İsrail bayraklı seyirci sahneye çıkmaya çalışırken düştü
Coldplay grubunun Yunanistan konserinde, İsrail bayraklı bir seyirci sahneye tırmanmaya çalışırken düşünce konser duraklatıldı
Ünlü rock grubu Coldplay'in Yunanistan'da verdiği konser, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahneye çıkmaya çalışırken düşmesinin ardından duraklatıldı.
Chris Martin'in solisti olduğu İngiliz rock grubunun Atina'daki konserinde, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahnenin kenarındaki ışıklara tırmanırken durduğu ve aniden yere düştüğü görüldü.
Olayın hemen ardından Chris Martin grubuna dönerek müziği durdurmalarını istedi. Martin ve gitarist Johnny Buckland, sahnenin önüne koşarak düşen kişinin durumunu kontrol etti.
Düşen kişinin İsrailli komedyen Guy Hochman olduğu anlaşıldı. Hochman, konserde bayrakla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve düşme sonucu kaburga kemiğini kırma noktasına geldiğini söyledi.
Guy Hochman'ın İsrail'i destekleyen gösterisi çok kısa sürerken, konseri izleyen bir grup insan, İsrail yanlısı slogan atarak Gazze'deki rehinelerin iade edilmesini istedi.