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        Haberler Dünyadan Coldplay solisti Chris Martin sahneden düştü - magazin haberleri

        Coldplay solisti Chris Martin sahneden düştü

        Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Avustralya'da verdiği konser esnasında sahneden düşmesiyle hayranlarını korkuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:21
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        Sahneden düştü
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        Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Avustralya'nın Melbourne kentinde verdiği konser esnasında sahnede bir şanssızlık yaşadı. Marvel Stadyumu'nda gerçekleşen konserde 47 yaşındaki şarkıcı, sahnede geri geri yürürken boşluğa düştü.

        Martin'in düşüşüyle birlikte seyircilerden büyük bir çığlık sesi yükseldi.

        Sahne kazasını yara almadan atlatan ABD'li şarkıcı, düştüğü yerden çıkmasına yardım eden ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu planlı değildi" esprisi yaptı.

        Konserine kaldığı yerden devam eden Martin, 'Music of the Spheres' şarkısıyla gösteriyi tamamlamayı başardı.

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        #Chris Martin
        #Coldplay
        #sahne kazası
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