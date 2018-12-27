Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady daha önce hiçbir insanın başaramadığı bir görevi tamamlamak adına aylar öncesinden harekete geçti.

3 Kasım'da İngiliz rakibi Louis Rudd ile birlikte, Antarktika'yı geçmek için yola çıkan Colin O'Brady yarışı önde bitirdi.

O'Brady hiçbir yardım almadan tek başına Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu.

Maceraperest adam, kuzeyden güneye bin 482 kilometre yürüdü. 54 günlük zorlu yolculuk Colin O'Brady'nin Portland'daki ailesi ve yakınları tarafından GPS yardımıyla internet üzerinden takip edildi.

54 gün boyunca yiyecek takviyesi yapılmadan Antarktika'yı geçen sporcu, yanına aldığı 170 kilogram yiyeceği gramına kadar hesapladı.

O'Brady güzergahı tamamlamasının ardından eşi Jenna Besaw'ı arayarak 'başardım' dedi.

Amerikalı maceracı yaptığı açıklamada "Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" şeklinde konuştu.

O'Brady'nin eşi Besaw, eşinin taze balık ve salata yemeyi hayal ettiğini çünkü 54 gün boyunca kurutulmuş veya dondurulmuş yiyecekler tükettiğini ifade etti.

ÖLÜMLERE YOL AÇTI

Bugüne kadar onlarca insan, Antarktika'yı yürüyerek geçmeye çalışmış; ancak bir kısmı ya yolda pes etmiş ya da maalesef hayatını kaybetmişti. 2016'da İngiliz kaşif Henry Worsley, Antarktika'yı yardımsız geçmeye çalışırken yaşamını yitirmişti.

49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı. Henüz yolculuğunu tamamlayamayan Rudd'un önünde bir kaç günü daha olduğu tahmin ediliyor.

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