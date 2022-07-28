Çölyak Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Ölümcül Mü? Çölyak Belirtileri ve Tedavisi

Çölyak belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Doktorlar çölyak hastalığının yalnızca bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmektedir. Bu da glutenin diyetten çıkarılmasıdır. Ancak çok fazla besinde gluten olduğundan kişiler neyi yiyip neyi yemeyeceklerini bazen karıştırmaktadır. Örneğin glutensiz olan besinler arasında; soya, patates, pirinç ve mısır unları yer alırken gluten içerikli olanlar çavdar, buğday, arpa ve yulaftır. Hastalık aslında ince bağırsakta oluşan bir alerjidir. İnce bağırsakta gluten içerikli besinlerin sindirilmemesi durumudur.

Gluten intoleransı olan kişiler glutensiz besinlerle çeşitli vitaminleri tüketmektedir. Fakat glutensiz besinler oldukça az olduğundan çölyak hastaları için besin çeşidi oldukça azdır. Hastalığın erken keşfedilmesi hastanın yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bu içeriğimizde çölyak hastalığı nedir, neden olur ve ölümcül mü? Çölyak belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte çölyak hastalığı ile ilgili merak edilenler…

Çölyak Hastalığı Nedir?

Türkiye’de ve dünyada çok sayıda çölyak hastası vardır. Peki çölyak hastalığı nedir? en basit haliyle çölyak hastalığı gluten içerek gıdalara karşı olan bir hassasiyettir. Çünkü bu hastalıktan mustarip olan kişilerin ince bağırsağı glutenli gıdaları sindirememektedir. Bu durumun sonucunda da kişinin vücudunda alerjik reaksiyon oluşmaktadır. Hastalığın tek çaresi glutensiz diyet uygulanmasıdır.

Çölyak Hastalığı Neden Olur?

Toplumda çölyak hastalığı neden olur sorusu çok fazla sorulmaktadır. Uzmanlar hastalıkla ilgili araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Ancak genel kanı hastalığın kalıtımsal olduğu yönündedir. Hastalık kendisini kişinin gluten içerek gıdalar tükettiğinde göstermektedir. Genellikle bebeklik döneminde ek gıdaya geçişle çölyak hastalığı da anlaşılmaktadır.

Çölyak Hastalığı Ölümcül Mü?

Çölyak hastalığı oldukça ciddi ve erken teşhis edilmesi gereken bir hastalıktır. Çünkü eğer anlaşılmazsa çölyak hastalığı ölümcül olabilir. Hastalığın tek tedavisi kişinin gluten içermeyen gıdalar tüketmesidir. Bu diyetin yaşam boyu sürdürülmesi hastanın yaşam kalitesinin düşmemesi ve hayatının riske girmemesi açısından oldukça önemlidir.

Çölyak Belirtileri

Genellikle bebeklik döneminde kendisini belli eden çölyak hastalığının erken teşhisi çok önemlidir. Çölyak belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Çoğunlukla çölyak hastalığı bebeklikte ek gıdaya geçişte kendisini mide bulantısı, geçmeyen ishal, karın şişliği, gelişimsel gerilik ve iştah sorunlarıyla belirti vermektedir.

Eğer bebeklik döneminde çölyak hastalığı teşhis edilmediyse hastalığında24 ay ve üzeri çocuklardaki belirtileri arasında uzun süre devam eden ishal, yaşıtlarından persentil değeri olarak geride olma, gelişim problemleri, ergenliğin gecikmesi, yemek yenmesine rağmen kilo alamama, bağırsak sindirim sorunları bulunmaktadır.

Çölyak Tedavisi

Çölyak tedavisi olan bir hastalık değildir. Hastalığın kişinin yaşamını tehdit etmemesi için ömür boyu gluten içerek gıdaların beslenme listesinden çıkarılması gerekmektedir. Hastalığın tek tedavisi glutensiz beslenmedir.

Çölyak Hastalığı Tehlikeli Mi?

Çölyak hastalığının erken fark edilmesi hayati öneme sahiptir. Peki çölyak hastalığı tehlikeli mi? Eğer kişi diyetinden gluten içerek gıdaları çıkarmazsa hastalık tehlike arz eden bir hal alabilir. Bunun yanı sıra çölyak hastalığı çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede gelişmesini engellemektedir. Diğer yandan bazı kişilerde hastalık lenf kanseri, bağırsak kanseri, kısırlık, hamilelikte düşük ve pek çok sağlık problemlerinin ortaya çıkmasını tetikleyebilmektedir.

Çölyak Hastalığı Geçer Mi?

Çölyak hastalığı geçer mi sorusunun kesin yanıtı hayırdır. Çünkü hastalığın bir tedavisi yoktur. Yalnızca gluten tüketiminin kesilmesiyle hastalık kontrol edilebilen bir hal alabilir.