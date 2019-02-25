İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile İngiltere Başbakanı Theresa May, AB-Arap Birliği zirvesi için bulundukları Mısır'da bir araya geldi.

İki lider gün boyu süren programlarının yorgunluğunu birlikte bilardo oynayarak attı.

Conte ve May'in bilardo oynadığı görüntüleri, İtalyan lider Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde Theresa May'in Conte'nin oyun teklifine, umutsuz olduğunu söyleyerek cevap verdiği ve "Nasıl oynandığını bana göstermelisin" dediği görülüyor.

Daha sonra Özel Kalem Müdürü Gavin Barwell, Theresa May'e oyunu oynarken elini masaya nasıl koyacağını anlatıyor. İlk atışı yapan Guiseppe Conte başarısız olurken, görüntüler Theresa May vuruşu yapmadan hemen önce kesiliyor.

İngiltere Başbakanı, daha önce Güney Afrika ve Kenya ziyaretleri ile Muhafazakar Parti kongresinde kürsüde ettiği danslarla gündeme gelmişti.