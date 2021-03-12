Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatHeykel
ABONE OL

Contemporary Istanbul sanatseverler ile Mayıs ayında buluşuyor!

15. edisyonunu gerçekleştirecek Contemporary Istanbul, Türkiye sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla 4-9 Mayıs arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle buluşacak.

Contemporary Istanbul sanatseverler ile Mayıs ayında buluşuyor!

Çağdaş Sanatın iyileştirici gücü ve merak uyandırıcı etkisini yepyeni bir yönden ele alan Contemporary Istanbul, Türkiye’deki galeriler için düzenlediği bu edisyon ile Türkiye sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını sanatseverlere açıyor. Akbank ana sponsorluğunda 4-5 Mayıs VIP ön izleme, 6-9 Mayıs genel ziyaretçi programı ile Contemporary Istanbul, sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket etmeyi hedefliyor. Bu nedenle, bu yıl sadece Türkiye’deki galerilere özel bir edisyon ile ziyaretçilere ulaşacak.

Pandeminin de etkisiyle birlikte yeniden şekillenen sanat ortamının değişen yüzünü yansıtmayı amaçlayan Contemporary Istanbul, Virtual Contemporary Istanbul’ un ardından fiziksel alanda koleksiyoner, sanatçılar ve sanatseverler ile 15. kez bir araya gelecek. Bu amaçla önde gelen sanat galerileri ile Contemporary Istanbul yönetimi bir araya gelerek 15. edisyonu birlikte tasarladı. 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve ek olarak galeriler tarafından eserleri sergilenen tüm sanatçıların katılımı ile “Sanatçı Günü”gerçekleşecek. 8. yaşına giren dijital sanat ve yeni medya sanatı Plug-in Istanbulbölümünde ise; “post-“ teması üzerinden teknoloji, bilim ve sanatın güncel yaklaşımları sunulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde katılımcı galeriler ve Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu; yeni edisyonu yapılandıran Contemporary Istanbul, programlar, performanslar ve yeni medya sanatına yer verdiği Plug-in Istanbul bölümü ile sanat pazarını canlandırmayı amaçlıyor.

Contemporary Istanbul Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Ali G&uuml;reli
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15. edisyonun odağını şu şekilde ifade ediyor: Contemporary Istanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. 2020 yılında Virtual Contemporary Istanbul ile geliştik, vakfımız ilk kez İstanbul ‘da ışık sanatı ve dijital sanat eserlerini İBB desteği ile sundu. Şimdi de mayıs ayında İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Mayıs ayında başlayacak coşkulu sanat ortamı 2021 yılında heyecanlanacak, kaynaşacak ve sevinecektir.

Sanatçılarımızı, sanat galerilerimizi, akademisyenlerimizi, koleksiyoncularımızı ve sanatseverleri 15. Contemporary Istanbul’ a davet ediyoruz.

Plug-in’ de yer alacak sanatçılar

Her yıl yeni medya sanatından yenilikleri bir araya getiren Plug-in bölümü, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Esra Özkan küratörlüğünde bu yıl; Ahmet Rüstem, Bevoid, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Nye Thompson, Onur Sönmez, Philipp Schmitt & Steffen weiß, Selin Balcı, Yonca Karakaş katılımıyla gerçekleşiyor.

15. Contemporary Istanbul Programı:

4-5 Mayıs VIP Ön İzleme

6-9 Mayıs Genel Ziyaret Günleri

6-9 Mayıs her gün 11:00 - 13:00 saatleri arasında, fuar özel olarak VIP kart sahiplerinin ziyareti için açık olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

100. yıl | Son dakika: İstiklâl Marşı'nın kabul edilişi kutlanıyor!
KÜLTÜR-SANATİstiklâl Marşı 100 Yaşında
İstiklâl Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı nedeniyle birçok etkinlik düzenleniyor
KÜLTÜR-SANAT100'üncü yıl etkinlikleri
'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde
Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı
KÜLTÜR-SANATKöprüde buluşacaklar
Erdal Beşikçioğlu'nun iki oyunu çevrim içi
KÜLTÜR-SANATİki oyunu çevrim içi
'Quo Vadis Aida?' BAFTA'ya iki dalda aday
KÜLTÜR-SANATBAFTA'ya iki dalda aday
TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan
KÜLTÜR-SANATYeni başkan Cemal Okan
Aytekin Çakmakçı vefat etti
KÜLTÜR-SANATAytekin Çakmakçı vefat etti
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATCihat Aşkın'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
'Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'nde ikinci aşama
KÜLTÜR-SANATİkinci aşamada 6 milyon TL