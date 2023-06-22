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Haberler Yemek Yapma Cookie Tarifi: Cookie Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kahve zincirlerinde sıklıkla rastladığımız çikolatalı cookie popülerliği artarak sürmektedir. Amerikan İngilizcesinde Kurabiye anlamına gelen Cookienin son dönemlerde ülkemizde de yaygınlaştığını görürüz. Kenarları çıtır, içi yumuşak olan bu lezzetin kahve çok yakıştığını söyleyebiliriz. Siz de kahve veya çay yanına Çikolatalı cookie yaparak damağınızı şenlendirebilirsiniz. Dilerseniz hazırladığımız cookie tarifi ile misafirlerinize ikramda da bulunabilirsiniz.

Cookie Tarifi: Cookie Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Çikolatalı cookie adından dolayı yapımı meşakkatli gibi gözüken kurabiyeler arasında bulunur. Özellikle adın İngilizce söylenmesinden dolayı cookie malzemelerinin kolay bulunamayacağını düşünülmektedir. Kurabiye içerisinde günlük hayatta kullanılan malzemeler kullanılır. Ekstra olarak beyaz şeker yanında kurabiyeye kahverenginin vermesini sağlayan esmer şeker kullanılır. Ülkemizde esmer şeker kullanımı eskiye oranla arttığı için temin etmek zor değil.

Çocuklar tarafından da çok sevilen cookieleri süt eşliğinde çocuğunuza ikram edebilirsiniz. Ayrıca gün menüleri, doğum günleri, akşam oturmaları gibi etkinliklerinizde de cookie yaparak misafirlerinizin ilgisini çekmeyi sağlayabilirsiniz. Hazırladığınız cookieleri daha sonra tüketmek amacıyla dondurucuda muhafaza ederek saklayabilirsiniz. Dondurucudan çıkarılan cookieler oda sıcaklığında bekletilmesinin ardından tüketilebilir.

Cookie yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Öncelikle Çikolatalı cookie yaparken pişme derecesine dikkat edilmelidir. Eğer kurabiyeler fazla pişerse dışı sertleşir ve içi de istenilen dokuda da olmaz. Çikolatalı cookie fırından çıkarıldıktan sonra kıvamını alan bir kurabiyedir. Fırından çıkardığınız kurabiyeler size çok yumuşak gelebilir, merak etmeyin durdukça istenilen kıvama ulaşacaktır. Cookielerinizi damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Beyaz çikolata, fındık, badem, fıstık gibi ürünler kullanmanız da sakınca bulunmamaktadır.

Cookie yapılışı sırasında tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Fakat tereyağı margarinden daha fazla lezzet verir. Margarin kullandığınızda istediğiniz lezzete ulaşamayabilirsiniz. Çikolatalı cookie 10-12 dakika arasında pişirilmelidir. Pişirme sırasında fırın başında beklemek dakikayı kaçırmamak açısından önemlidir.

  • Kaç kişilik:12 adet
  • Hazırlama süresi:10 dakika
  • Pişirme süresi:12 dakika
  • Kalori:100 gram 488 kalori

Cookie Malzemeleri

  • Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı
  • ½ su bardağı şeker
  • ½ su bardağı esmer şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 tane yumurta
  • 1 çimdik tuz
  • 1 buçuk su bardağı un (200 ml)
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 200 gram kadar parça çikolata veya damla çikolata

Cookie Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Çikolatalı Cookie yapımına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, şeker ve esmer şekeri çırparak başlayalım. Ardından üzerine 1 adet yumurtayı ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim.
  • Vanilyayı ekleyelim.
  • Karbonatı ekleyelim.
  • Tuz ve 1 yemek kaşığı nişastayı da ekleyelim.
  • Karıştırma kabına unu eklemeye başlayalım. Burada unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim ve çırpmaya devam edelim.
  • Çikolata parçalarını ekleyerek spatula yardımıyla karıştıralım.
  • Cookilerin üzerine eklemek üzerine iki yemek kaşığı kadar çikolata ayıralım.
  • Dondurma kaşığı var ise burada kullanabiliriz. Kurabiye hamurunu dondurma kaşığı ile alarak şekil verelim. (Dondurma kaşığı yok ise yemek kaşığı kullanarak da şekil verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.)
  • Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine aralarında en az 4-5 cm boşluk kalacak şekilde dizelim.
  • Ayırdığımız parça çikolataları cookielerin üzerine bastırarak ilave edelim.
  • Fırınımızı önceden 200 derecede ısıtalım.
  • Isınan fırına tepsimizi koyalım. 200 derece fırında alt üst pişecek şekilde 10-12 dakika arasında pişirelim. Burada cookielerin kenarların kızarması gerekir. Kenarı kızaran Cookie pişmiş demektir.
  • Pişen cookieler fırından alınarak sıcaklığının geçmesi beklenir.
  • Cookieleri soğumadan servis ederseniz dağılma meydana gelebilir.
  • Soğuyan kurabiyeler fırın tepsisinden alınarak servise hazırlanır.
  • Çay, kahve veya süt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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