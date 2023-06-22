HABERTURK.COM

Beşamel sos Fransa’da ortaya çıkan bir yemek sosudur. Orijinal adı Sauce béchamel olarak bilinir. Yurt dışında birçok yemek ile kullanılan beşamel sos özellikle Lazanya gibi hamur işi olarak tabir edilen yemeklerde sıklıkla kullanılır. Beşamel sos yemeklere ilk sos olarak eklenir. Yemek içerisine başka sos eklenmesi gerekir ise öncelikle beşamel sos eklenir daha sonra diğer soslar ile yemeklere lezzet verilir.

Beşamel sos yapımı kolay gibi görünen fakat dikkat edilmesi gereken noktalara uyulmadığında tutmayan bir tariftir. Beşamel sos yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Beşamel sosun ana malzemeleri un ve süttür. Burada önemli olan nokta unu iyice kavurmaktır. Kavrulan un süt ile buluşur ve kıvam almaya başlar. Beşamel sosa eklenen süt oda sıcaklığında olmaz ise sosunuz geç kıvam alır. Ayrıca unu iyi kavurmak gerekir ki topaklanma olmasın.

İyi bir beşamel sos yapımı unun ideal kavurma süresinde kavrulmasından geçer. Unun kokusunu duyana kadar kavurma işlemini güzelce yapmalısınız. Beşamel sosa ekleyeceğiniz sütü birden dökmemelisiniz. Sütü eklerken azar azar yavaş bir şekilde dökerseniz unun topaklanmasının önüne geçmiş olursunuz. Beşamel sosunuzun daha da lezzetli bir tat olmasını dilerseniz muskat cevizi rendesi ekleyebilirsiniz.

Beşamel sos yapılışı sırasında çırpma teli kullanmanız sosunuzun daha iyi kıvam almasında etkili olur. Ayrıca Beşamel sosunuzun güzel olup olmadığını anlayabileceğiniz yöntem bulunur. Sosunuz içine kaşık daldırın ve kaşığı çıkarıp arkasında kalan sosu parmağınız yardımıyla sıyırın. Parmağınız ile sıyırdığınız kısım temiz olarak kalıyor ise sosunuz tamam demektir. Eğer parmağınızla sıyırdığınız kısımda sos kaldıysa sosunuz tutmamış demektir. Beşamel sos nasıl hazırlanır, beşamel sos malzemeleri neler inceleyelim.

Kaç kişilik:4 kişilik

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi:10 dakika

Kalori:1 porsiyon 67 kalori

Beşamel Sos Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı oda ısısında ısıtılmış süt (1 su bardağı 200 ml)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel Sos Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Beşamel sos yapımı için sos tenceresini alalım.

2 yemek kaşığı tereyağını koyalım ve eritmeye başlayalım. (Tereyağı yiyemeyenler sıvı yağ kullanabilir ya da yarı yarıya kullanabilir.)

Tereyağını eritirken yakmamaya özen gösterelim.

Eriyen tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı unu yavaşça ekleyelim ve karıştırmaya başlayalım.

Unu kokusunu çıkana kadar kavuralım. Unun kokusunu duyduğunuzda un kavrulmuş demektir.

Unun kavrulmasının ardından sütümüzü yavaş yavaş ekleyelim. Sütü yavaş eklemek topaklanma olmaması açısından önemlidir.

Sütü eklerken çırpıcı yardımı ile güzelce çırpalım.

Beşamel sosunuz pürüzsüz kıvama ulaşıncaya kadar çırpma işlemine devam edelim.

Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Tuz ve karabiberi ekleyerek son kez karıştıralım.

Dilerseniz beşamel sosunuza muskat cevizi rendesi ekleyebilirsiniz. Muskat cevizi beşamel sosa çok yakışan bir lezzettir.

Beşamel sosunuzun kıvamının olup olmadığını anlamak için kaşık testi yapabilirsiniz.

Beşamel sosu ocaktan alalım ve kullanacağınız yemeğin üzerine ekleyelim.

Beşamel sos üzerine kaşar peyniri çok sık kullanılır. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.

Beşamel sosunuz hazır.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO