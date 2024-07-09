Copa Amerika yarı finali Arjantin- Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America yarı final heyecanı Arjantin- Kanada maçına sahne oluyor. Oynadığı 3 grup maçını da kazanan Arjantin grup aşamasını 9 puanla tamamladı. Çeyrek finalde Ekvator karşısında 1-0 önde giderken 90+1'de kalesinde gol gördü ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibi Ekvator'u 4-2 saf dışı bırakan Arjantin Copa America'da yarı finale yükseldi. Peki, Arjantin- Kanada maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...