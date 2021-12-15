Senaryosu Umur Bugay tarafından kaleme alınan Çöpçüler Kralı filminin yapımcılığını Ertem Eğilmez üstleniyor. 1978 yılında perdeye çıkan Çöpçüler Kralı filminin müzikleri Cahit Berkay'a ait.
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Fenomen film Çöpçüler Kralı'nın çekimleri İstanbul'un Cihangir ilçesinde gerçekleşmiştir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur - Tüpçü
Ali İnce - Hacer'in Kardeşi
ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NE?
Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.
YORUMLAR