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Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor! İlk uçuşun tarihi belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu ile Ankara arasında gerçekleştirilen uçak seferlerinin 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren tekrar başlayacağını duyurdu. Uçuşlar, 26 Mart 2022'ye kadar haftada 4 gün olarak gerçekleştirilecek

SON DAKİKA: Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor - Haberler
Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor
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İHA

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu ile Ankara arasında gerçekleştirilen uçak seferlerinin 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren tekrar başlayacağını kaydetti. Buna göre, 25 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan Çorlu-Ankara uçuşları 26 Mart 2022'ye kadar haftada 4 gün olarak gerçekleştirilecek.

25 Ekim ila 30 Ekim tarihleri arasında pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek olan seferlerde Ankara'dan Çorlu'ya gelecek olan yolcu uçakları pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri 08.15'te salı günü ise 21.45'te Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket edecek.

1 Kasım 2021 ila 26 Mart 2022 tarihleri arasında da pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek uçuşlar, Çorlu'dan pazartesi günleri 09.35'te salı, perşembe ve cumartesi günleri ise 11.35'te gerçekleştirilecek.

25 ila 30 Ekim tarihleri arasında salı günleri 21.15'te diğer uçuş günleri 07.45'te Çorlu Atatürk Havalimanı'na inecek olan Ankara uçakları, 1 Kasım 2021 26 Mart 2022 tarihleri arasında ise Pazartesi günleri 09.05'te diğer uçuş günler olan salı, perşembe ve cumartesi günleri ise 11.05'te Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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