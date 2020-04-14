Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Cuma günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Koca, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere vaka sayısının çok olduğu iller için corona yoğunluk haritasını da gösterdi. Bakan Koca, dün akşam resmi Twitter hesabından son 24 saatteki Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı. 14 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 14 NİSAN 2020

14 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 13 NİSAN

13 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." dedi.

BİN 296 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 61 BİN 49

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 34 bin 456 testten 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 61 bin 49 oldu. Toplamda bin 296 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 786, entübe edilmiş hasta sayısı bin 63 oldu. 3 bin 957 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

10 Nisan Cuma günkü basın toplantısında Bakan Koca, Corona virüs dağılım haritasını gösterdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN DOKTOR PİK TARİHİ VERDİ!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında yaşadıklarını ve korona virüsle ilgili bilgilerini paylaştı. Korona virüs dolayısı ile evinde karantina altında olduğunu belirten Yağcı, “Tedavim şu anda iyi gidiyor. Korona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Hasta ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor dedi.

Yağcı, "10 Nisan akşamını bir tarih olarak sayarsak 10 Nisan’ın üzerine eklediğimiz 1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz. Bize bu virüs belli bir zamandan önce geldi” diye konuştu.