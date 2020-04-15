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HaberlerSağlık
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Corona Türkiye tablosu il il 15 Nisan! SON DURUM: Koronavirüs Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye tablosu, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, dün akşam gerçekleştirdiği bilim kurulu toplantısının ardından basının karşısına geçti. Hastalarla ilgili bilgi vererek Türkiye'nin yol haritası ve filasyonla ilgili bilgiler verdi. Son 24 saate ait veriler ise yine Bakan Koca tarafından bu akşam Twitter'da açıklanacak. İşte il il ve Türkiye coronavirüs haritası ile 14 Nisan Corona virüs Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye haritası

Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlılk Bakanı Koca basının karşısına geçti ve son durumu aktardı. Bakan Koca, açıklamalarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti. "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz" dedi. 15 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak. 

CORONA VİRÜS TABLOSU 15 NİSAN 2020

15 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 14 NİSAN 

14 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

BİN 403 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 65 BİN 111

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 33 bin 70 testten 4 bin 62'Sİ pozitif çıktı, 107 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 65 bin 111 oldu. Toplamda bin 103 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 809, entübe edilmiş hasta sayısı bin 87 oldu. 4 bin 799 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

Dün gün boyu sosyal medyada vakalar içinde vefat oranını 0.21’de sabit kaldığı yönünde bir tablo paylaşılırken tablodaki kritik matematik okuma hatası gözlerden kaçtı. Zira bu tip oranları 0’dan sonra en az 4 hanede takip edilmesi gerekir ki değişim doğru takip edilebilsin. Kaldıki söz konusu toplam vefat sayısının vakaya oranı 0.02093’ten 0.02147’ye kadar yükseldikten sonra 12 Nisan’da 0.02103’e kadar geriledi. Dünkü rakamlar sonrasında ise 0.02155’e tekrar yükseldi. Peki vakaların gün be gün artışı ne durumda? Nisan başından bu yana açıklanan vaka sayısı rakamlara bakıldığında günlük artış oranı yüzde 14’lük oranlardan yüzde 7’lere kadar geriledi. Yani bir gün öncekine oranla vaka sayısındaki yüzdelik artış gerilemeye başladı.

 

 

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