Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. İzolasyonda ve tedbirlerde ısrarcı olunması vurgusu yaparken, iyileşen hasta sayısına da dikkatleri çekti. Bakan Koca, dün akşam saatlerinde Twitter adresi üzerinden son tabloyu açıkladı. 21 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 21 NİSAN 2020

21 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 20 NİSAN

20 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." dedi.

2 BİN 140 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 90 BİN 980

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 90 bin 980 oldu. Toplamda 2 bin 140 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 909, entübe edilmiş hasta sayısı bin 33 oldu. 13 bin 430 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından, gece yarısı İçişleri Bakanlığı'nın il valiliklerine gönderdiği genelge ile belirlendi. İçişleri'nin gönderdiği genelge de sokağa çıkma yasağı ile ilgili kısıtlamalara "Ramazan ayı" ayarı verildiği görülüyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları belirtti genelgeyi 81 ilin valiliğine yolladı. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı süresince Ramazan ayının da başlayacak olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı paket servis yapacak lokantalara izin verecek. Marketler de yasağı ilk iki gününde yarım gün açık olacak. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz...