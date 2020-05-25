Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 156 bin 827 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.340 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 25 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mayıs Koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 155 bin 686, can kaybının ise 4 bin 308 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 346 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 650 bin 494 kişi iyileşti.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (365 bin 213),Rusya (344 bin 481),İspanya (282 bin 852),İngiltere (259 bin 599),İtalya (229 bin 858),Fransa (182 bin 584),Almanya (180 bin 328),Türkiye (156 bin 827),Hindistan (139 bin 49),İran (135 bin 701),Peru (119 bin 959),Kanada (84 bin 699),Çin (82 bin 985),Suudi Arabistan (72 bin 560),Şili (69 bin 102),Meksika (68 bin 620),Belçika (57 bin 92),Pakistan (56 bin 349),Hollanda (45 bin 236),Katar (43 bin 714),Ekvador (36 bin 756),Belarus (36 bin 198),Bangladeş (33 bin 610),İsveç (33 bin 459),Singapur (31 bin 960),İsviçre (30 bin 736),Portekiz (30 bin 623),Birleşik Arap Emirlikleri (29 bin 485),İrlanda (24 bin 639),Güney Afrika (22 bin 583),Endonezya (22 bin 271),Polonya (21 bin 326),Kuveyt (21 bin 302),Ukrayna (21 bin 245) ve Kolombiya (21 bin 175)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 793, İtalya 32 bin 785, İspanya 28 bin 752, Fransa 28 bin 367, Brezilya 22 bin 746, Belçika 9 bin 280, Almanya 8 bin 371, İran 7 bin 417, Meksika 7 bin 394, Kanada 6 bin 424, Hollanda 5 bin 822, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 340, Hindistan 4 bin 24, İsveç 3 bin 998, Rusya 3 bin 541, Peru 3 bin 456, Ekvador 3 bin 108, İsviçre 1906, İrlanda 1608, Endonezya 1372, Portekiz 1316, Pakistan 1167, Polonya 996, Şili 718, Kolombiya 727, Ukrayna 623, Bangladeş 480, Güney Afrika 429, Suudi Arabistan 390, Birleşik Arap Emirlikleri 245, Belarus 199, Kuveyt 156, Singapur 23 ve Katar 23."