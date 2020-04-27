Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Son vakalara göre, iyileşen hasta sayısı tanı konulan yeni vaka sayısını geçerken, yeni tanı konulan hasta sayısında da önemli düşüş sürüyor. Hayatını kaybeden hasta sayısında da bir düşüş gözleniyor. Uzmanlar bunun salgının kontrol altına alınması anlamda oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. 27 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 27 NİSAN 2020

27 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 26 NİSAN

26 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." dedi.

2 BİN 805 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 110 BİN 130

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 30 bin 177 testten 2 bin 357'si pozitif çıktı, 99 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 110 bin 130 oldu. Toplamda 2 bin 805 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 776, entübe edilmiş hasta sayısı 883 oldu. Dün 3 bin 558 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNDE ADALAR'DA 35 GÜNLÜK YASAK

Adalar Kaymakamlığı, geçen cuma günü yaptığı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artması ile Adalar'a günübirlik veya ikamet amacıyla yapılacak seyahatlerin virüsün yayılımını hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzenin bozulmasına sebep olabileceği gerekçesiyle Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca bazı kararların alındığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda, Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

ADALAR'A KONTROL GİRİŞ ÇIKIŞ SABAH BAŞLADI

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Adalar'a giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesinde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi. Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise, "Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz" diye konuştu.