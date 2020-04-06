Corona Türkiye tablosu il ile nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Corona Türkiye illere göre vaka sayısı, en son 3 Nisan akşamı yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca'nın gösterdiği Türkiye coronavirüs haritasında, en çok vaka görülen il İstanbul olurken, ölüm oranında da İstanbul önde görünüyor. Bakan Koca, koronavirüsteki son tabloyu ise günlük olarak resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. 6 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 6 NİSAN

6 Nisan güncel corona virüs vaka sayısı ve vefat rakamlarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Twitter üzerinden açıkladı. Bakan Koca "Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

649 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 21 bin 400 testten 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 30 bin 217 oldu. 649 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 415, entübe edilmiş hasta sayısı 966 oldu. Bin 326 hasta da iyileşti.

CORONA TÜRKİYE İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca'nın 3 Nisan'da açıkladığı son rakamlara göre, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek vefat sayısı 210 ile İstanbul.

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İSTANBUL BAĞCILAR'DA 4 BİNAYA KORONAVİRÜS KARANTİNASI!

İstanbul Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."