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Corona virüs haritası CANLI 25 Mart 2020! Güncel koronavirüs haritası son durum (Coronavirus map live)

Corona virüs haritası son durum, anlık olarak takip ediliyor. Dünya genelinde 170 ülkenin mücadele ettiği koronavirüs COVİD-19 salgınında vaka ve ölü sayısı her an artıyor. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Son rakamlar ise korkutucu... İşte güncel Corona virüs haritası (Coronavirus map live)

Corona virüs haritası

Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 1872 hasta var. Corona virüs nedeniyle 44 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 25 MART 2020

Coronavirus map live yani  Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. 

CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 20 BİNE DAYANDI 

Corona virüsü haritasına göre, 25 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 423 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 919. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 2 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 170 ülkede görülüyor.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA ABD'DE BÜYÜK ARTIŞ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artılş yaşanmıyor. Ancak hastalık Avrupa ve ABD'de oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, yaklaşık 70 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Listede ABD, yeni vaka bildirimleri ile 55 bin 225 hastaya ulaştı. 1 günde 10 bin yeni hasta tanısı konulan ABD, en çok vaka görülen 3. ülke durumunda.  

KORONAVİRÜSE KARŞI İLK YERLİ İLAÇ VE AŞI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüse karşı ülkemizde yerli aşı ve ilaç çalışmalarına hızla başlanacağını söyledi. Özören, 6 ay 1 yıl içinde aşı, 4-5 ay içinde de tedavi için yerli ilaç geliştirilebileceğinin bilgisini verdi.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI ERTELENDİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

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