Tüm dünyada gündem yaratan ve herkesi panik haline sokan ve merak endişe ile çok konuşulan konularından biri olan Corona virüsü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Ülkemiz sınırlarına kadar dayanmış olan ve vatandaşımızın da oldukça merak ettiği Corona virüsüne ilişkin en çok Corona virüsü COVID-19 Kuluçka dönemi (inkübasyon) süresi ne kadardır? Antibiyotikler COVID-19'un önlenmesinde veya tedavisinde etkili midir? Corona virüsünden kendimi korumak için maske takmalı mıyım? Evcil hayvanımdan COVID-19'u yakalayabilir miyim? Virüs yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalır? Corona virüsünden korunmam için yapmamam gereken bir şey var mı? İnsanlara bir hayvan kaynağından COVID-19 bulaşabilir mi? Kimler ağır hastalık geliştirme riski altındadır? Corona virüsü bulaşıcı mıdır? Gibi soruların cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve 2800 civarında insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Kimler ağır hastalık geliştirme riski altındadır?

COVID-2019'un insanları, yaşlıları ve önceden mevcut tıbbi rahatsızlıkları (yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya diyabet gibi) nasıl etkilediğini öğrenirken, diğerlerinden daha sık ciddi bir hastalık gelişiyor gibi görünüyor.

Antibiyotikler COVID-19'un önlenmesinde veya tedavisinde etkili midir?

Hayır. Antibiyotikler virüslere karşı çalışmaz, sadece bakteriyel enfeksiyonlar üzerinde çalışırlar. COVID-19'a bir virüs neden olur, bu nedenle antibiyotikler çalışmaz. Antibiyotikler, COVID-19'un önlenmesi veya tedavisi için kullanılmamalıdır.

Kendimi korumak için maske takmalı mıyım?

Öksürük gibi solunum sistemi ile alakalı belirtileri olmayan kişilerin tıbbi maske takmasına gerek yoktur. DSÖ, COVID-19 semptomları olan kişiler için ve öksürük ve ateş gibi semptomları olan bireylere bakan kişiler için maske kullanılmasını önerir. Maske kullanımı özellikle sağlık çalışanları ve ayrıca birisine (evde veya sağlık kuruluşunda) bakan kişiler için çok önemlidir ve onların kullanması önerilmektedir..

COVID-19 Kuluçka dönemi (inkübasyon) süresi ne kadardır?

Kuluçka dönemi, virüsü yakalama ile hastalığın belirtilerini göstermeye başlama arasındaki zaman yani enfekte olunan zaman anlamına gelir. COVID-19 corona virüsü için kuluçka döneminin çoğunluğu tahmini olarak 1 ile 14 gün arasında, en yaygın olarak ise beş gündür.

İnsanlara bir hayvan kaynağından COVID-19 bulaşabilir mi?

Coronavirüsler hayvanlarda yaygın olan büyük bir virüs ailesidir. İnsanlar nadşrende olsa bu virüslerle enfekte olarak daha sonrasında da diğer insanlara bulaştırarak yayılabilir. Örneğin, SARS-CoV misk kedileriyle ilişkilendirildi ve MERS-CoV dromedary develer tarafından iletildi. COVID-19'un olası hayvan kaynakları henüz doğrulanmamıştır.

Canlı hayvan pazarlarını ziyaret ederken olduğu gibi kendinizi korumak için hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan temastan kaçının. Her zaman iyi gıda güvenliği uygulamaları sağlayın. Çiğ et, süt veya hayvan organlarını pişmemiş yiyeceklerin oluşturduğu (sakakatat gibi) kaçınmak ve çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünleri tüketmekten kaçınmak doğru olur.

Evcil hayvanımdan COVID-19'u yakalayabilir miyim?

Hayır. Kediler ve köpekler gibi refakatçi hayvanların veya evcil hayvanların enfekte olduğuna veya COVID-19'a neden olan virüsü yayabileceğine dair kanıt yoktur.

Virüs yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalır?

COVID-19'a neden olan virüsün yüzeylerde ne kadar süre hayatta kaldığı kesin değildir, ancak diğer koronavirüsler gibi davranmaktadır. Çalışmalar, koronavirüslerin (COVID-19 virüsü hakkında ön bilgiler dahil) yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar devam edebileceğini göstermektedir. Bu, farklı koşullar altında değişebilir (örn. Yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya nemi).

Yapmamam gereken bir şey var mı?

Aşağıdaki önlemler COVID-2019'a karşı etkili DEĞİLDİR ve zararlı olabilir:

Sigara içmek

Geleneksel bitkisel ilaçları almak

Birden fazla maske takma

Antibiyotik gibi kendi kendine ilaç almak

Her durumda, şiddetli ateş, kuru öksürük ve nefes alma zorluğunuz varsa, daha şiddetli bir enfeksiyon geliştirme riskini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için erken tıbbi yardım alın ve son seyahat geçmişinizi sağlık uzmanınızla paylaştığınızdan emin olun.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve virüsten korunmak için standart öneriler arasında düzenli ve en az 20 saniye olmak üzere el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı semptomları gösteren kişilerle yakın temastan mutlaka kaçının ve en az 1 metre mesafede durun.

Coronavirüs tedavisi olan bir sorun mu?

Coronavirüs tedavisi belirli bir tedavisi olmayan bir sorundur. Ancak coronavirüs korunma yolu olan bir hastalıktır. Tedavide solunum sıkıntısı çeken hastalara solunum desteği verilmektedir. Ateş varsa ateş düşürücü verilmektedir. Gerekli vitamin takviyeleri alınarak, bol su içilip sıvı tüketilerek ve dinlenerek atlatabilir.