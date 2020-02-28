Corona Virüs’ün, Çin’deki ölümlere sebep olup neredeyse bütün dünyaya yayılmasının ardından bilimsel adı ile COVID-19 (2019-Ncov) olan Corona Virüsü hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle üst solunum yolları ve zatürre başta olmak üzere çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olan ve ölümle sonuçlanabilen Corona virüsü hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre’de kriz zirvesi talebinde bulundu. Peki Corona Virüsü nedir? Corona virüslerin neden olduğu hastalıklar nelerdir? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları ile ilgili detaylı bilgileri sizler için araştırdık.

COVID-19 (2019-Ncov) Corona Virüsü Nedir?

Sağlık Bakanlığına ait olan resmi sitesinde bildirilen verilere göre, Coronavirüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleri olarak bilinir. Pozitif polariteli olmalarından dolayı içlerinde RNA'ya bağımlı RNA polimeraz enzimi barındırmazlar ancak bir kalıtım birimi olan genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu uzantıların Latince'de bilimsel olarak “corona”, yani “taç” anlamına gelmesinden yola çıkılarak riskli bir salgın haline bu virüslere Corona virüs yani taçlı virüs adı verilmiştir.

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı olan RNA virüsleri, başlıca dört çeşit olarak gruplandırılırlar. Bunlar; Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronavirüsler. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda daha yoğun olarak bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

Coronavirüs’lerin insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) çoğunlukla soğuk algınlığına sebebiyet veren virüslerdir. SARS-CoV, 21. yüzyılda ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 senesinde, daha önceden hiçbir şekilde bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden görülen Coronavirus (koronavirüs) ailesinden olan ve daha önce insan ya da herhangi bir hayvanda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV yani açılımı ile Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Eylül 2012 yılında ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da rastlanmıştır. Ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012 yılında Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü tespit edilmiştir. Son olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde asıl nedenleri bilinmeyen pnömoni vakalarının varlığını bildirmiştir. 7 Ocak 2020 tarihinde etken daha önce insanlarda hiçbir şekilde tespit edilmemiş yeni Coronavirus (koronavirüs) (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kesinleşerek kabul edilmiştir.

COVID-19 (2019-Ncov) Corona Virüsü Hangi Hastalıklara Sebep Olur?

2020 tarihinin gündemine bomba gibi düşen ve hızlı bir şekilde insanların ölümüne sebep olan COVID-19 (2019-Ncov) Corona ( Korona ) Virüsü Hangi Hastalıklara Sebep Olur? sorusunun cevabına gelecek olursak;

Enfekte olan insanlarda Corona virüsün sebep olduğu ölüme kadar gidebilen hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından, çok daha ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) varana kadar birçok değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmekle birlikte ayrıca ağır olgularda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hayatı tehdit eden multi organ yetmezliği gelişebilmektedir. İnsanlarda soğuk algınlığı ile başlayan ve ileri safhalarda pnömoni (zatüre)’ye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurlar.