Bütün dünyanın gündeminde yer alan (Korona) Corona virüsü hakkındaki tüm bilgiler özellikle de tedavi şekilleri tedirginlik duyan herkes tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ancak hızlı bir şekilde neredeyse bütün dünyaya yayılmaya devam eden bu salgın son olarak Yunanistan'da bir kişide görüldüğü haberinin ardından vatandaşlarımızı iyice panik haline soktu. Corona virüsü araştırma konusu haline gelirken son gelen verilere göre dünya genelinde 2 bin 800 civarında kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde 81 bin 279 kişide yapılan testlerin pozitif sonuçlandığı bilinmekle birlikte her geçen gün hastalığa yakalanan kişi sayısı da artmaya devam ediyor. Ayrıca Korona virüsü ülkelerin ekonomilerini de oldukça olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bilindiği üzere İran'da görülen vakalardan dolayı ülkemizin İran’la sınır kapıları girişlere kapatıldı. Birçok ülkenin acil durum ilan ettiği bilinirken henüz tedavi için ise kesin bir çözüm mevcut değil. Peki, Corona virüsü nasıl tedavi edilir? Dünyanın gündeminde yer alan (Corona virüsü) bir diğer adıyla Covid-19 Korona virüsü tanısı nasıl konulur? Corona virüsü tedavisi bulundu mu? Corona virüsü aşısı bulundu mu? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar ve son durum.

CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) TANISI NASIL KONULUR?

Hızlı bir şekilde yayılması ile bilinen corona virisünün tanısı nasıl konulur? Herkes tarafından merak edilen bu sorunun cevabını şu şekilde açıklayabiliriz.

Covid-19 Corona virüsü tanısı, otopsi haricinde kesin olarak konulamamaktadır. Ancak birden fazla yapılan testlerin her birisi için güvenilirlik artacak ve sonuçlar daha net olacaktır. Covid-19 Korona virüsü tanısında en sık kullanılan testler kan testleridir: Covid-19 Korona virüsü tanısı için yapılacak testler aşağıdaki gibidir.

• Kan testi: Bu test kanda Corona virüsü ile ilgili molekülleri tespit etmekte kullanılır. Yapılan bu kan testinde, titer seviyesinin 3.200'ün üstünde olması Covid-19 Korona virüsü hastalığından şüphelenme nedenidir. Ancak vücuttaki kan değerlerindeki oynama sebebiyle belli bir süre sonunda test yeniden tekrarlanmalıdır.

• Elisa testi: bu da bir tür kan testidir.

• RT-PRC testi: Dışkı ve ağız içi mukoza testi olarak yapılır.

• FA testi: Doku ve karın içinde biriken sıvı için yapılan bir testtir.

• Karın Şişliğinde Biriken Suyun İncelenmesi: özellikle kedilerde corona vürislerin neden olduğu kompleks seyirli enfeksiyöz bir hastalık olan Islak FIP'te karında biriken sıvıyı inceler. Karın şişliği ve biriken sıvının incelenmesinde ki asıl sebep sıvıda protein oranının 35 g/L'yi geçmesi ve albümin/globulin'in %50'den büyük olması şüphelenme sebeplerinden birisidir. Bu hastalık sebebiyle karında biriken sıvı karakteristik olarak, kıvamlı, sarı ve bulanık bir hal alır. Karında biriken suyu incelemenin sebebi evde yaşayan bir kedi ise ev halkına da bulaşma durumunu ortadan kaldırmak ve önlem almaktır.

• Röntgen ve ultrason: Karında biriken sıvının ve bölgenin tam olarak tespit edilerek belirlenmesinde kullanılır.

• Otopsi: Enfekte olan kişinin ölümünden sonra kesin tanı için yapılır. Amaç, ölen kişi ile birlikte yaşayan kişilerde da risk durumunu belirlemek içindir.

COVID-19 İÇİN BİR AŞI, İLAÇ VEYA TEDAVİ VAR MI?

Corona Virüsü Tedavisi Bulundu Mu? Corona Virüsü Aşısı Bulundu Mu? Sorusu akıllara takılan soruların ilk basında gelmektedir ancak bugüne kadar, COVID-2019'u önlemek veya tedavi etmek için henüz aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Ancak kesin bir tedavi ya da aşının bulunamamış olması ile birlikte, etkilenenlerin semptomları hafifletmeye özen göstermesi gerekir. COVID-19 Corona Virüsüne yakalanmış ve ileri derecede hastalığı olan kişiler derhal hastaneye yatırılmalıdır. Bu durumdaki çoğu hasta destekleyici bakım sayesinde daha çabuk ve bilinçli bir şekilde iyileşir.

Olası aşılar ve bazı spesifik ilaç tedavileri araştırılmaktadır. Klinik araştırmalarla test ediliyorlar. DSÖ, COVID-19'u önlemek ve tedavi etmek için aşı ve ilaç geliştirme çabalarını koordine etmektedir.

Kendinizi ve diğerlerini COVID-19'a karşı korumanın en etkili yolları, ellerinizi sık sık dezenfekte etmektir, öksürüğünüzü dirsek veya doku kıvrımı ile örtmek ayrıca enfekte olanların öksürmesi yada hapşırmasından uzak durmak hatta enfekte olmuş kişilerden en az 1 metre (3 feet) mesafeyi korumaktır.

Covid-19 Corona Virüsü hastalığının kesin tedavisi henüz bulunmamakla birlikte bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini yoğunlukta),gerekli görülmesi halinde antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasında yer almaktadır.

COVID-19 CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK FAYDA SAĞLAR MI?



Herhangi bir antibiyotik Corona virüs üzerinde etkili değildir. Corona virüs yan etkileri de incelenmekle birlikte, bu yeni virüsle ilgili etkili bir ilaç ya da aşısı henüz yoktur. Kullanılacak olan antibiyotikler de diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi pek etkili değiller. Antibiyotikler sadece bakterilerin tedavisinde etkilidir. Corona virüs enfeksiyonlarında da grip gibi hastalıklarda ve soğuk algınlığında antibiyotiklerin hiçbir şekilde bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak Corona virüsün, akciğerlerde ya da solunum yollarında oluşturduğu iltihaplanmalara karşı destekleyici olarak gerekli durumda doktorun gözetiminde kullanmak mümkün olabilir. Corona Virüsün genel belirtileri ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığın gibi gribe benzemektedir.