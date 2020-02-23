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HaberlerSağlık

Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü nedir?

Corona virüsü'nün İran'da salgın haline gelmesi ve Kuzey ıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişinin Corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alınması Türkiye'de vatandaşları tedirgin ediyor. Sosyal medyada Türkiye'de Corona virüsü vakasına rastlanıldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yazılı bir açıklama geldi. İşte Corona virüsü son durum

Corona virüsü

Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorsusu özellikle sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddialarla birlikte İran'da görülen ölümlü Corona virüsü vakalarının ardından gündeme geldi. İddialar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın Corona virüsü açıklaması ve son yaşanan Corona virüsü gelişmeleri haberimizde.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İRAN'DA 8 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ! TÜRKİYE SINIR KAPILARINI KAPATTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi. Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran ile 3 sınır kapımız ve Nahcivan'dan 1 sınır kapımız var. Sınır hareketliliğinin azaltılması için ilave tedbirler alındı. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" açıklamasında bulundu. Öte yandan Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı kapatıldı.

KKTC'DE, KORONOVİRÜS ŞÜPHELİSİNİN TAHLİL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi.

Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2.462'YE ULAŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2.462'ye ulaştı. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

 

KORONAVİRÜS (CORONAVİRÜS) NEDİR?

Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales .Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan ve aynı zamanda Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatürre virüsü ve Wuhan zatürresi olarak da bilinen ve pozitif duyumlu ve tek iplikçikli RNA koronavirüsü olan yeni koronavirüs, ilk olarak 2019'da bildirildi. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.

Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir. Virüs Bangkok, Tokyo, Güney Kore, Pekin, Şangay, Guangdong, Hong Kong, Vietnam, Tayvan ve Singapur'a yayıldı. 6 ölüm ve 219 bilinen vaka vardır.

CORONO VİRİSÜ NEDEN OLUR?

Virüs, son olarak ABD'nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi. Tedavi altına alınan hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi. Uzmanlar, başlangıçta yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylemişti ancak gizemli hastalığa yol açan koronavirüsün insandan insana bulaşabildiği de kaydedildi.

CORONO VİRİSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüsler zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir mikroptur. 31 Aralık 2019'da Çin’nin Wuhan şehrinde ilk vaka tespit edildi. 7 Ocak'ta ise bunun yeni bir koronavirüs tipi olduğu ve kaynak olarak Wuhan kentindeki balık pazarından bulaştığından şüphe edildi. Koronavirüsler 2002'de yine Çin'de SARS (Ciddi Akut Solunum Yetmezliği) hastalığına neden olmuştu. Bu salgın 26 ülkeye yayıldı, 8 binin üzerinde insan enfekte oldu ve 800 kişi hayatını kaybetti. Hastalık şu an Çin'de 300'ü aşkın insanı etkiledi ve sayı giderek artıyor. Toplam ölü sayısı 9 kişi ancak durumu ağır vakalar mevcut. Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve en son Amerika'da vakalar görülmeye başlandı" diye konuştu.

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