DSİ ekiplerince Çoruh Nehri'nde rüsubat temizliği yapıldı
Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince, Çoruh Nehri'nin Bayburt merkezden geçen kısmında rüsubat temizliği yapıldı
Giriş: 05.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:14
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı DSİ Bayburt 225. Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt'un simgesi haline gelinen Çoruh Nehri'nde rüsubat temizliğine başlandı.
Nehrin kıyısındaki rüsubatın iş makineleri yardımıyla temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.
Ekiplerin çalışmasının yaklaşık bir haftada tamamlanması planlanıyor.
