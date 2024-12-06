Çorum'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.