İHA

Edinilen bilgilere göre, Kazanlar mevkiinde Bilal Sağır’a ait çiftlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahale etti. Yangın sırasında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve iş makineleri de çiftliğin etrafında toprak ve kum taşıyarak alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi. İHA'nın haberine göre; yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın duyulmasının İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yangın mahaline gelerek bilgi aldı. Çiftlik sahibi Bilal Sağır’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sülük, “En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını diliyorum” dedi

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.