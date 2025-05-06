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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da fabrikada patlama: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da un fabrikasında patlama: 1'i ağır, 8 yaralı

        Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır, 8 işçi yaralandı. Patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:42
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        Çorum'da fabrikada patlama: 8 yaralı
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        Çorum'da, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasının paketleme ünitesinde saat 12.00 sıralarında patlama oldu.

        Hava basıncı kaynaklı meydana gelen patlama, panik ve korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın yaşandığı bölümde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan da patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çalgan, burada yaptığı açıklamada, "Un fabrikasındaki paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama meydana geldi. Burada çalışan 8 işçi yaralandı. Yaralılarımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7’sinin durumu iyi, ancak 1 kişi üçüncü derece yanık nedeniyle tedavi altında ve durumu kritik" dedi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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