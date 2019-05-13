Yangın, dün akşam saatlerinde Kargı ilçesi Çal köyünde meydana geldi. İddiaya göre Nuri Kaçmaz´a ait kerpiç ve ahşap evde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevlerin sardığı ev, tamamen yandı.

Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 11 ev tamamen yandı.

Yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.