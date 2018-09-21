Kameralardan tek tek tespit ettiler

Çorum Emniyet Müdürlüğünce, aralarında seyir halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün de bulunduğu, kural ihlali yaptıkları kameralarla tespit edilen 11 bin 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile tespit ederek cezai işlem uyguladığı belirtildi. Açıklamada 59 noktadaki 180 kameradan oluşan KGYS'nin trafik denetimlerinde yoğun şekilde kullanımıyla 2017 yılında 7 bin 842 olan cezai işlem sayısının 2018 yılında 11 bin 4'e yükseldiği vurgulandı.

Kamera ile yapılan denetimlerde, son dönemde sosyal medyada "kiki challenge" ismiyle yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inerek cep telefonu ile çekim yapan sürücülere de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir."

2017 yılı içerisinde hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilen sürücü sayısının 7 bin 842 iken, 2018 yılının aynı zaman periyodunda yüzde 40 artış ile 11 bin 4 sürücü hakkında yasal işlem yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Artışın nedeni KGYS'nin trafik güvenliği açısından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun olarak kullanılmasıdır. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada da sıkça yer alan, seyir halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan sürücüler, drift yapan araçlar, emniyet kemeri kullanmayan sürücüler ile seyir halinde cep telefonu kullanımı kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla il genelinde trafik denetimlerinin yoğunlaştırılarak devam edeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ