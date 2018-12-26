Çorum'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Çorumlular tarafından araştırılıyor. Çorum Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Çorum'daki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Çorum'da okullar kaç gün tatil edildi? Çorum'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

ÇORUM'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Çorum Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Çorum'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇORUM HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 -2 -5 78 7 19 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 -4 -7 88 7 16 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -6 -8 92 5 16 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -9 -12 94 6 14 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -11 -14 95 5 13 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -10 -13 93 5 15 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 -6 -9 70 7 18 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 -4 -7 64 7 19 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 -5 -8 74 6 19 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 -6 -6 79 3 15 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -6 -6 81 1 12

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ