Çorum'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Çorum'un Elmalı köyündeki hobi bahçelerinin yakınlarında iddiaya göre araçta alkol aldıkları belirtilen 4 kişi ile hobi bahçesi sahipleri arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen grup tarafından açılan ateş sonucu Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bayhan B. (43) ile Faruk T. (33) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Mustafa B.P. ve Rıza Can S. polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.