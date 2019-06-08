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Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

AA

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum

İlçeye bağlı İbik köyünde Galip Karatana'nın kullandığı 05 HL 762 plakalı traktör, Semerkaya mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Galip ile eşi Güllü ve çocukları Berkay Karatana olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yeğeni Süleyman Karatana ise ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle ekipler, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ulaşılan yaralı Süleyman Karatana, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri de ekipler tarafından sedyelerle uçurumdan çıkarılarak İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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