        Çorum'da yaşlı çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum'da yaşlı çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Çorum'da 68 yaşındaki Hasan ve 64 yaşındaki Satı Bulut çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:52 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:52
        Çorum'da yaşlı çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti.

        Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.  

